2020-04-20T05:42:09+03:00
Общество

Школьница умерла после прижигания эрозии в частном медцентре Магнитогорска

Пациентке стало плохо во время процедуры
Лидия ПЕСКОВА
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Школьнице вызвали реанимацию, но спасти ее не удалось.Школьнице вызвали реанимацию, но спасти ее не удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастный случай произошел в минувшую пятницу, 17 апреля. После визита к гинекологу в частную клинику Магнитогорска погибла 18-летняя школьница, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

О случившемся рассказала подруга матери. По словам женщины, на прием девушка пришла с мамой. Ей предстояло прижечь эрозию. Во время процедуры пациентке стало плохо. Ей пытались помочь, но девушка скончалась. По одним данным, это произошло в самом медцентре, по другим - в машине реанимации.

Также есть информация, что молоденькая пациентка страдала эпилепсией. Если бы семья не скрыла эту болезнь, проводить процедуру доктор не стала бы. Девочка училась в 11-м классе и собиралась этим летом поступать в вуз.

КП-Челябинск направил запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. Ждем официальную информацию о случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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