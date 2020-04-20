Рабочая неделя в Челябинской области начнется с гроз и перепадов температур

20 Апр 2020 2020-04-20T07:09:37+03:00

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Понедельник начинается с дождя и гроз: челябинские синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с небольшими осадками. При этом не исключаются и серьезные перепады температур.

Как отмечают, грозы ожидаются на юге Челябинской области в понедельник, 20 апреля, и в пятницу, 24 апреля. По всему региону есть вероятность умеренных дождей при достаточно теплой погоде — столбики термометров не будут опускаться ниже 15 градусов.

В то же время ночью могут быть заморозки. Температура будет опускаться до -3 градусов. Кроме того, на погоде может сказаться скорость ветра, которая составит три-восемь метров в секунду. При этом в некоторых частях региона будут порывы 12-17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU