Борьба продолжается: на месте закрашенного граффити в Челябинске появился новый рисунок

20 Апр 2020 2020-04-20T09:12:54+03:00

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Художники наносят ответный удар: на одной из трансформаторных будок, которую испортили коммунальщики, появился новый рисунок от известного граффитиста Тимура Абдуллаева.

История с уничтоженным рисунком началась еще в декабре 2019 года. Граффити закрасили, несмотря на то, что оно было согласованным. Это возмутило многих челябинцев, которые сразу предположили, что пустая стена сразу привлечет вандалов, которые будут оставлять здесь нецензурные надписи.

Именно этот рисунок пострадал от краски коммунальщиков. Фото: Типичный Челябинск, vk.com

Вскоре после этого кто-то из местных художников даже подготовил альтернативный рисунок: жираф, который иронично «говорит» коммунальщикам, что его тоже закрасят.

До нового рисунка, от нападений вандалов стену спасал вот такой жираф. Фото: Тимур Абдуллаев, vk.com

Новая картина, по словам Абдуллаева, также согласована. Организация, владеющая будкой, сама обратилась к художнику за новым рисунком. Теперь на стене появились птицы и бабочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU