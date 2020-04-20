ЧМК в 2020 году увеличил продажи фасонного и рельсового проката

20 Апр 2020 2020-04-20T09:28:46+03:00

Всего за первые три месяца реализовано более 798 тыс. тонн металлопроката, произведенного на УРБС

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в первом квартале 2020 года на 10% увеличил реализацию продукции рельсобалочного стана, в том числе рельсов — на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за первые три месяца реализовано более 798 тыс. тонн металлопроката, произведенного на УРБС. Значительно выросла отгрузка рельсов для ОАО «РЖД». В первом квартале текущего года их продано более 103 тыс.тонн, что вдвое больше, чем в четвертом квартале 2019 года и почти в три раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Всего с начала работы рельсобалочного стана ЧМК (с 2013 года) на нем произвели более 3 млн тонн металлопроката. Отгружено потребителям более 2,8 млн тонн.

— Мы реализуем стратегию по увеличению объемов продаж высокомаржинальной продукции, ежегодно расширяем сортамент изделий, ищем новые рынки сбыта, — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве применяются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU