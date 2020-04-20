2020-04-20T09:31:13+03:00
Общество

Сколько верующих в Челябинске пришли в храмы в Пасху в режим самоизоляции

В полиции подсчитали количество молившихся на праздничной службе
Ольга АНТОНОВА
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Пасха в масках.Пасха в масках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В праздничную для православных верующих ночь Пасхи храмы Челябинска посетили 1525 прихожан. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов. Полицейские охраняли храмы.

— На дневную службу пришли 500 прихожан. Нарушений общественного порядка не допущено, — сказал Миронов.

Кстати, в Челябинской области трансляцию пасхальной службы онлайн в социальных сетях посмотрели 170 тысяч жителей области. Кроме того, Пасху транслировали ТВ-каналы. Велась прямая трансляция на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95, 3 FM.

— Нарушений охраны общественного порядка не допущено, — сказал Миронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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