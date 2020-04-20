2020-04-20T17:36:18+03:00
Общество

Похитители бизнесмена из Челябинска Семена Тютюева останутся под стражей

Многие челябинцы посчитали дело о пропаже странным и нелогичным
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Во время поисков мужчины, СК завел уголовное дело об убийстве. Фото: из семейного архиваВо время поисков мужчины, СК завел уголовное дело об убийстве. Фото: из семейного архива
Изменить размер текста:

Похитители челябинского бизнесмена Семена Тютюева отправятся под стражу. Двух жителей республики Крым обвиняют в похищении по предварительному сговору.

Семена Тютюева похитили еще в феврале 2020 года. Тогда, по версии следствия, похитители перехватили бизнесмена на парковке магазина «Лента» на улице Академика Сахарова. Мужчину заставили сесть в машину, на которой его увезли в другой регион. После этого его против воли держали в неком жилом помещении. При этом уже 6 марта мужчина сам вернулся в Челябинск на самолете из Москвы, где его уже допрашивали правоохранители.

При этом, некоторые челябинцы после возвращения Тютюева домой, посчитали всю историю с похищением инсценировкой: у мужчины не было следов насилия, да и как можно было спокойно после похищения прилететь на самолете. Однако эту версию опровергли в семье бизнесмена, а также в Следственном комитете. К тому же поиски мужчины проходили слишком серьезно: его искали волонтеры и полиция.

Несмотря на попытки стороны защиты указать на то, что обвиняемые не собираются скрываться от суда, мужчин все таки решили оставить под стражей. Постановления прокуроров оставили без изменений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработные челябинцы получат материальную помощь к пособию
На карантин: в Магнитогорске закрыли школу-интернат из-за коронавируса
«Несколько этажей плантаций, а на первом — магазин» — челябинский экобизнесмен предложил использовать недострои для теплиц
Похитители бизнесмена из Челябинска Семена Тютюева останутся под стражей
Не время шиковать: бывший директор челябинского «Трактора» о бюджете и формировании состава клуба
Монах Саввино-Сторожевского монастыря встретил Пасху в самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст больных коронавирусом в России
В ЮУрГУ готовятся завершить год дистанционно
День открытых дверей в ЮУрГАУ в онлайн-режиме
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
Огромная очередь выстроилась возле отделения банка в Копейске
В Челябинске волонтеры начали шить маски для пожилых людей
В Челябинске двое молодых людей разбили витрину и украли плюшевых медведей
В Челябинской области власти признали дефицит масок в аптеках
В Челябинске врачей и соцработников поселят в гостиницах
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
В Росстате назвали регионы, где молодые учителя получают самую высокую зарплату
Челябинская область по числу зараженных COVID-19 догоняет Россию
«Ждем сами, почти молимся»: минобор о переносе всероссийских проверочных работ в Челябинской области
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Мамоизоляция. Алексей Текслер о прогулках с детьми в режиме самоизоляции: «Это может быть серьезной проблемой»
«Это существо нужно в кислотный душ или под пресс»: полиция задержала интернет-троля за призыв убить малышку с большим родимым пятном из Кургана