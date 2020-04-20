Похитители бизнесмена из Челябинска Семена Тютюева останутся под стражей

20 Апр 2020 2020-04-20T17:36:18+03:00

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Похитители челябинского бизнесмена Семена Тютюева отправятся под стражу. Двух жителей республики Крым обвиняют в похищении по предварительному сговору.

Семена Тютюева похитили еще в феврале 2020 года. Тогда, по версии следствия, похитители перехватили бизнесмена на парковке магазина «Лента» на улице Академика Сахарова. Мужчину заставили сесть в машину, на которой его увезли в другой регион. После этого его против воли держали в неком жилом помещении. При этом уже 6 марта мужчина сам вернулся в Челябинск на самолете из Москвы, где его уже допрашивали правоохранители.

При этом, некоторые челябинцы после возвращения Тютюева домой, посчитали всю историю с похищением инсценировкой: у мужчины не было следов насилия, да и как можно было спокойно после похищения прилететь на самолете. Однако эту версию опровергли в семье бизнесмена, а также в Следственном комитете. К тому же поиски мужчины проходили слишком серьезно: его искали волонтеры и полиция.

Несмотря на попытки стороны защиты указать на то, что обвиняемые не собираются скрываться от суда, мужчин все таки решили оставить под стражей. Постановления прокуроров оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU