Первая смерть от коронавируса в Челябинске: пациент с онкологией
Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Челябинске
Мужчина прибыл из МосквыФото: Валентина ВАГАНОВА
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Губернатор Алексей Текслер сообщил о первой смерти от коронавируса в Челябинске.
— Это мужчина с онкологией в терминальной стадии, и COVID-19 был сопутствующим. Он прибыл в Челябинск на днях, прошел обследование в аэропорту. Был выписан из московской клиники как паллиативный больной, — рассказал Алексей Текслер. — Контактов умершего с местными не было.
Глава региона выразил соболезнования близким умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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