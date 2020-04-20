Первая смерть от коронавируса в Челябинске: пациент с онкологией

20 Апр 2020 2020-04-20T10:14:37+03:00

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Губернатор Алексей Текслер сообщил о первой смерти от коронавируса в Челябинске.

— Это мужчина с онкологией в терминальной стадии, и COVID-19 был сопутствующим. Он прибыл в Челябинск на днях, прошел обследование в аэропорту. Был выписан из московской клиники как паллиативный больной, — рассказал Алексей Текслер. — Контактов умершего с местными не было.

Глава региона выразил соболезнования близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU