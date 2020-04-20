«Это существо нужно в кислотный душ или под пресс»: полиция задержала интернет-троля за призыв убить малышку с большим родимым пятном из Кургана

20 Апр 2020 2020-04-20T10:39:02+03:00

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Полицейские задержали 20-летнего студента из Самары, призывавшего убить девочку из Кургана, которая родилась с самым большим родимым пятном в России.

Интернет-пользователь «Котэ Просто-Котэ» написал:

— Это существо нужно в кислотный душ или под пресс... его надо убить.

Отец Вики — сотрудник полиции. Семья решила наказать сквернослова. В итоге парня нашли в Самаре и привезли в Курган на допрос. Они признался в содеянном и публично раскаялся. Однако лично перед семьей так и не извинился. Свой поступок подонок объяснил желанием хайпануть. Возбуждать уголовное дело на парня не стали.

Обидчику 20 лет. Он раскаялся, однако перед семьей так и не извинился. Фото: личная страница героя в соцсетях.

Кстати, Хвостанцевы завершили первый этап лечения в клинике Санкт-Петербурга. В июне Вике планировали провести очередную операцию. Но пока из-за эпидемии коронавируса госпитализацию отложили.

— Дочка чувствует себя хорошо, спинка и ножки заживают постепенно, боли и дискомфорта нет. Дата второй операции не известна. Все переносится на неопределенный срок. Но очень хочется сделать это как можно быстрее. Вика растет, и с каждым месяцем понимает все больше и больше. Потом лечение будет даваться куда сложнее, — рассказала мама девочки Мария Хвостанцева.

Как сообщала ранее «Комсомолка», опасный невус занимает 90% тела годовалой Вики Хвостанцевой. В любой момент он может переродиться в рак. Родители долго скрывали дочь от глаз посторонних и искали врачей, чтобы избавиться от проблемы. Девочку отказались крестить в местном храме. Отчаявшись, семья рассказала о своей беде в социальных сетях. Эта огласка помогла найти хорошую клинику. Но побочным эффектом стала травля семьи в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU