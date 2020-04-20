«Ждем сами, почти молимся»: минобор о переносе всероссийских проверочных работ в Челябинской области
Министр образования Сергей Кравцов заявил о переносе всероссийских проверочных работ (ВПР), после чего в министерство образования Челябинской области кинулись звонить обеспокоенные родители, сообщает Рolit74.ru.
В пресс-службе местного министерство образования сказали, что у них нет точной информации о переносе ВПР.
— Пока что мы вынуждены держать в ожидании родителей и школьников, поскольку не получили ни приказа, ни методических рекомендаций о переносе ВПР. Мы очень ждем сами, почти молимся, чтобы успокоить людей и все рассказать. Но пока что мы не имеем на это права, — сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.
ВПР хотят перенести с конца этого учебного года на начало следующего. Сергей Кравцов отмечает, что будут тестировать школьников, чтобы проверить, как они освоили материал в дистанционном режиме, оценки за ВПР выставлять не планируют
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ИСТОЧНИК KP.RU