2020-04-20T12:46:57+03:00
Общество

В Росстате назвали регионы, где молодые учителя получают самую высокую зарплату

Челябинская область не попала в этот список
Ангелина ЗАКИРОВА
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Преподаватели Сахалинской области получают 70 тыс. рублейПреподаватели Сахалинской области получают 70 тыс. рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Росстата, в среднем по стране молодые российские учителя в возрасте от 22 до 24 лет получали 27,3 тыс. рублей в 2019 году. Этот показатель вырос с 2018 года примерно на четверть, сообщает KP.ru.

Регионы с самой высокой зарплатой молодых учителей:

Сахалинская область — 70,1 тыс. руб.,

Ненецкий АО — 54,5 тыс.руб,

Чукотский АО -46,3 тыс.руб.,

Магаданская область — 46,2 тыс.руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,7 тыс.руб.

Челябинская область также не попала и в список регионов, где у молодых преподавателей самый низкий доход:

Калмыкия — 11,3 тыс.руб.,

Смоленская область -13,5 тыс.руб.,

Адыгея -13,8 тыс.руб.,

Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.,

Республика Марий Эл — 16,7 тыс.руб.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что в последние годы ситуация с зарплатами педагогов становится лучше, доходы постепенно растут.

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Такие данные озвучил Росстат (читать)

ИСТОЧНИК KP.RU

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