В Росстате назвали регионы, где молодые учителя получают самую высокую зарплату
По данным Росстата, в среднем по стране молодые российские учителя в возрасте от 22 до 24 лет получали 27,3 тыс. рублей в 2019 году. Этот показатель вырос с 2018 года примерно на четверть, сообщает KP.ru.
Регионы с самой высокой зарплатой молодых учителей:
Сахалинская область — 70,1 тыс. руб.,
Ненецкий АО — 54,5 тыс.руб,
Чукотский АО -46,3 тыс.руб.,
Магаданская область — 46,2 тыс.руб.,
Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,7 тыс.руб.
Челябинская область также не попала и в список регионов, где у молодых преподавателей самый низкий доход:
Калмыкия — 11,3 тыс.руб.,
Смоленская область -13,5 тыс.руб.,
Адыгея -13,8 тыс.руб.,
Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.,
Республика Марий Эл — 16,7 тыс.руб.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что в последние годы ситуация с зарплатами педагогов становится лучше, доходы постепенно растут.
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ИСТОЧНИК KP.RU