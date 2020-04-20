В Курчатовском районе задержали похитителей плюшевых медведей
Ночю 20 апреля два молодых человека разбили витрину цветочного магазина и украли плюшевые игрушки, каждый взял себе по медведю ценной в 3,5 тыс. рублей. Но ограбление не удалось, похитителей плюшевых зверей задержали сотрудники охранного предприятия «Витязь».
— Происшествие произошло с 19 на 20 ночью по улице Чичерина, 13. Сигнал поступил в 01:10, молодые люди разбили витрину и похитили двух плюшевых медведей. Были задержаны, переданы сотрудникам полиции, — рассказали в организации.
Грабители не стали сопротивляться и сразу вернули игрушки.
— По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статья «Кража» (УК РФ Ст. 158 Часть 2), — сообщила пресс-секретарь Управления МВД Челябинска Любовь Гайнулина.
Хозяевам магазина только предстоит выяснить, во сколько обойдется починка витрины.
Фото: vk.com/vityaz.ohrana
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ИСТОЧНИК KP.RU