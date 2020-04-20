В Курчатовском районе задержали похитителей плюшевых медведей

20 Апр 2020 2020-04-20T13:28:41+03:00

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Ночю 20 апреля два молодых человека разбили витрину цветочного магазина и украли плюшевые игрушки, каждый взял себе по медведю ценной в 3,5 тыс. рублей. Но ограбление не удалось, похитителей плюшевых зверей задержали сотрудники охранного предприятия «Витязь».

— Происшествие произошло с 19 на 20 ночью по улице Чичерина, 13. Сигнал поступил в 01:10, молодые люди разбили витрину и похитили двух плюшевых медведей. Были задержаны, переданы сотрудникам полиции, — рассказали в организации.

Грабители не стали сопротивляться и сразу вернули игрушки.

— По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статья «Кража» (УК РФ Ст. 158 Часть 2), — сообщила пресс-секретарь Управления МВД Челябинска Любовь Гайнулина.

Хозяевам магазина только предстоит выяснить, во сколько обойдется починка витрины.

Фото: vk.com/vityaz.ohrana

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ИСТОЧНИК KP.RU