В ЮУрГУ готовятся завершить год дистанционно

20 Апр 2020 2020-04-20T15:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Ректор Южно-Уральского Государственного Университета Александр Шестаков в видео-обращении к студентам рассказал, как в вузе будут заканчивать учебный год.

— Губернатор Челябинской области продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о переносе парада Победы с 9 мая. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, чтобы завершить год полностью в дистанционном режиме, — заявил Александр Шестаков.

Ректор ЮУрГУ отметил, что вуз в техническом плане готов продолжить удаленное обучение.

Какие эпидемии пережил Челябинск 00:00 00:00

— В университете решена техническая проблема поддержки дистанционных занятий. У нас практически нет сбоев в проведении занятий. И максимальное количество студентов на третьей паре около 4 тыс. человек, которые одновременно слушают лекции, участвуют в практических занятий. Наша система работает без сбоев.

В настоящее время в учреждении решают, как будут принимать экзамены и долги студентов.

— Мы обсуждали регламент проведения промежуточной аттестации, то есть экзамены, коллоквиумы, семинары, зачеты, курсовые работы, сюда также входят долги студентов. И такой регламент, который основан на предыдущей нашей работе практически готов.

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин 00:00 00:00

В университете также готовы помочь иностранным студентам вернуться домой, если они того захотят.

— У нас активизировалась работа с посольствами из различных стран, с возможностью содействовать возвращению студентов на родину. Мы готовы способствовать этому процессу.

Обращение ректора ЮУрГУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU