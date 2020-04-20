2020-04-20T15:32:14+03:00
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В ЮУрГУ готовятся завершить год дистанционно

Ректор вуза сообщил новость в формате видео-обращения
Ангелина ЗАКИРОВА
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Иностранные студенты смогут продолжить обучение на родинеИностранные студенты смогут продолжить обучение на родинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ректор Южно-Уральского Государственного Университета Александр Шестаков в видео-обращении к студентам рассказал, как в вузе будут заканчивать учебный год.

— Губернатор Челябинской области продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о переносе парада Победы с 9 мая. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, чтобы завершить год полностью в дистанционном режиме, — заявил Александр Шестаков.

Ректор ЮУрГУ отметил, что вуз в техническом плане готов продолжить удаленное обучение.

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— В университете решена техническая проблема поддержки дистанционных занятий. У нас практически нет сбоев в проведении занятий. И максимальное количество студентов на третьей паре около 4 тыс. человек, которые одновременно слушают лекции, участвуют в практических занятий. Наша система работает без сбоев.

В настоящее время в учреждении решают, как будут принимать экзамены и долги студентов.

— Мы обсуждали регламент проведения промежуточной аттестации, то есть экзамены, коллоквиумы, семинары, зачеты, курсовые работы, сюда также входят долги студентов. И такой регламент, который основан на предыдущей нашей работе практически готов.

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В университете также готовы помочь иностранным студентам вернуться домой, если они того захотят.

— У нас активизировалась работа с посольствами из различных стран, с возможностью содействовать возвращению студентов на родину. Мы готовы способствовать этому процессу.

Обращение ректора ЮУрГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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