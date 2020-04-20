2020-04-20T14:56:42+03:00
Общество

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«В нынешней ситуации российским банкам особенно важно молниеносно реагировать на инициативы властей. Тем более, что новая программа позволит им восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки. Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов. Первую выдачу провели сегодня, на выходе у нас сейчас уже несколько десятков сделок по всей стране», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

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