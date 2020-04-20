Огромная очередь выстроилась возле отделения банка в Копейске

20 Апр 2020 2020-04-20T14:53:52+03:00

Люди пришли еще до начала работы

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В Копейке на проспекте Победы в отделение Сбербанка выстроилась очередь в несколько метров. Толпа горожан привлекла внимание прохожих, и фото массовой очереди сразу появились в соцсетях.

— Больше трёх человек нельзя, — пишет автор фото.

В пресс-службе банка прокомментировали, что снимок сделан до открытия офиса.

— В целом мы не наблюдаем увеличения клиентопотока, жители города ответственно относятся к режиму самоизоляции. Сотрудники в свою очередь предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов, и рекомендуют сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга, — рассказал пресс-секретарь Сбербанка в Челябинске Айгуль Бикмуллина.

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Жители Копейска в комментариях осудили толпу за нарушение самоизоляции и советуют пользоваться услугами банка онлайн. Только вот в очереди большинство людей пожилого возраста — им сложно освоить гаджеты.

В банке напомнили, что в Копейске работают семь офисов. В отделения пускают согласно рекомендациям по количеству людей, которые могут одновременно находиться в помещении с учетом его площади.

Ранее полицейские разогнали толпу безработных, скопившихся возле центра занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU