Огромная очередь выстроилась возле отделения банка в Копейске
В Копейке на проспекте Победы в отделение Сбербанка выстроилась очередь в несколько метров. Толпа горожан привлекла внимание прохожих, и фото массовой очереди сразу появились в соцсетях.
— Больше трёх человек нельзя, — пишет автор фото.
В пресс-службе банка прокомментировали, что снимок сделан до открытия офиса.
— В целом мы не наблюдаем увеличения клиентопотока, жители города ответственно относятся к режиму самоизоляции. Сотрудники в свою очередь предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов, и рекомендуют сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга, — рассказал пресс-секретарь Сбербанка в Челябинске Айгуль Бикмуллина.
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Жители Копейска в комментариях осудили толпу за нарушение самоизоляции и советуют пользоваться услугами банка онлайн. Только вот в очереди большинство людей пожилого возраста — им сложно освоить гаджеты.
В банке напомнили, что в Копейске работают семь офисов. В отделения пускают согласно рекомендациям по количеству людей, которые могут одновременно находиться в помещении с учетом его площади.
Ранее полицейские разогнали толпу безработных, скопившихся возле центра занятости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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