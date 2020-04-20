2020-04-20T15:15:36+03:00
Общество

День открытых дверей в ЮУрГАУ в онлайн-режиме

Коллектив вуза рассказывает об изменениях в правилах поступления в 2020 году
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Обязательная самоизоляция не мешает вузам привлекать будущих студентов в свои стены. Южно-Уральский государственный аграрный университет проводит традиционный День открытых дверей в этом году в режиме виртуальных экскурсий и бесед.

Дата начала вступительных экзаменов в вузы и порядок зачисления студентов до сих пор неизвестны. «Что делать абитуриенту?» — задались вопросом в ЮУрГАУ. Ответ очевиден — посетить официальную группу университета во ВКонтакте.

Коллектив ЮУрГАУ рассказывает об изменениях в правилах поступления в вузы в 2020 году.

Чтобы задать вопрос и получить ответ, необходимо перейти в сообщество приемной комиссии ЮУрГАУ во ВКонтакте и вступить в одну из бесед по интересующей теме.

Также список бесед доступен по ссылке.

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Подробнее о ЮУрГАУ можно прочитать в этой статье.

Преимущества поступления в ЮУрГАУ: востребованные профессии; более 1000 бюджетных мест на высшем образовании и более 300 на среднем профессиональном; авторитетные преподаватели; прохождение практики на передовых агропромышленных предприятиях России и за рубежом; предоставление общежития всем нуждающимся в нем; стипендия для всех бюджетников и повышенная — за успехи в учебе, науке и спорте; интересная и творческая студенческая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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