Татьяна Голикова назвала средний возраст больных коронавирусом в России

20 Апр 2020 2020-04-20T16:02:41+03:00

Татьяна Голикова объяснила, почему в России среди зараженных коронавирусом больше молодых, чем людей пожилого возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

А что же Челябинск?

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Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст больных коронавирусом в России. Для мужчин с диагнозом COVID-19 составляет 44,7, для женщин — 47,9, пишет KP.ru.

На совещании с президентом Владимиром Путиным Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью в России не такая, как за рубежом. Например, в том же Китае большую часть инфицированных составляли пожилые люди, а в России число больных старше 65 лет равно 15% от общего количества заразившихся. Меньше болеют только дети до 17 лет, их 7,6%.

— Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах. Это связано с тем что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан,- объяснила Татьяна Голикова.

Челябинская область не стала исключением: в 13 случаях заражения из 97 пациенты старше 65 лет. Под эту статистику подходит и первый умерший — у 66-летнего мужчины была последняя стадия рака. Его организм не смог дать отпор новому типу вируса.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU