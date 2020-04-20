2020-04-20T16:45:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Монах Саввино-Сторожевского монастыря встретил Пасху в самоизоляции

Впервые за годы службы священнослужитель пропустил священный праздник
Ангелина ЗАКИРОВА
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Священнослужителю пришлось встречать Пасху в самоизоляцииСвященнослужителю пришлось встречать Пасху в самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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У монаха Саввино-Сторожевского монастыря Дмитрия Коныгина подтвердился COVID-19, в целях безопасности его решили изолировать от других жителей храма. Изоляция выпала на Пасху, поэтому впервые за годы службы священнослужитель не принял участие в Божественной Литургии, сообщает KP.ru.

За иеродиаконом ухаживают его братья-монахи, остальным личные контакты с зараженным запретили.

— Я до сих пор нахожусь в изоляции, а мои братья за мной всячески ухаживают. Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться. Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, — рассказывает иеродиакон Дмитрий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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