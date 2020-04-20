2020-04-20T17:33:41+03:00
Спорт

Не время шиковать: бывший директор челябинского «Трактора» о бюджете и формировании состава клуба

Начинать нужно с поиска нового главного тренера
Алексей МИКУШИН
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Марк ВинницкийМарк ВинницкийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Черно-белые начали формировать новый состав. По мнению экспертов команда может обновиться на 60-70%. Основная интрига: поиск нового главного тренера. Кто займет место Владимира Юрзинова, который не справился с задачей попадания в плей-офф в минувшем сезоне?

Бывший директор «Трактора», хоккейный эксперт Марк Винницкий считает, что новый глава клуба Иван Савин примет взвешенное решение на этот счет.

— Сейчас можно легко насчитать минимум трех-четырех специалистов, которые могут заменить Юрзинова на этом посту. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, что хотят хозяева клуба и какие деньги готовы на это потратить. Хотя в нынешней непростой экономической ситуации о бюджете клуба на следующий сезоне не может ничего сказать даже президент клуба. Многие клубы идут на существенное снижение зарплатных ведомостей. Но кто-то откровенно шикует, подписывая баснословные контракты, — отмечает Марк Винницкий.

Сейчас обсуждают вопрос о возвращении в клуб челябинского тренера Анвара Гатиятулина, под которого можно «выбить» деньги.

— Тут тоже многое будет зависеть от бюджета клуба. Нужно даже не семь, а 77 раз отмерить. Я очень уважаю Анвара, но до 30 апреля — времени окончания своего контракта с питерским СКА, он даже не имеет права вести переговоры. После 1-го мая ситуация прояснится.

Пока клуб продлевает контракты. Так соглашения уже заключены с Русланом Карлиным, Ярославом Косовым, а на днях «медведи» объявили о продлении на два года договора с форвардом Вячеславом Основиным, который вернулся в родной клуб по ходу прошлого сезона и в 21 матче набрал 9 (5+4) очков.

Напомним, источники в кругах хоккейных агентов сообщают, что «Трактор» готов расстаться с семью игроками, включая Антона Глинкина, Андрея Попова, Артема Бородкина и голкипера Станислава Галимова. При этом клуб заинтересован в подписании контракта с чешским голкипером Романом Виллом.

СПРАВКА КП

Марк Винницкий. Родился 10 ноября 1948 года в Челябинске. Спортивный журналист, комментатор, организатор спортивной работы.

Работал в челябинском дворце спорта «Юность»: старший инженер - 1967-1974, главный инженер - 1979-1987, директор - 1996-2000. В 1987-1991 начальник, в 1991-1996 директор команды «Трактор», заместитель директора хоккейного клуба «Трактор» - 2010-2013.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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