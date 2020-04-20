«Несколько этажей плантаций, а на первом — магазин» — челябинский экобизнесмен предложил использовать недострои для теплиц

20 Апр 2020 2020-04-20T17:55:08+03:00

Площадок для теплиц в городе более чем достаточно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Тысячам квадратных метров недостроя найдут применение: челябинский экобизнесмен Дмитрий Закарлюкин предложил использовать брошенные стройки как многоуровневые круглогодичные теплицы. Таким образом активист решить проблему «заброшек», а заодно обеспечить горожан свежими овощами.

— Только представьте: несколько этажей плантаций, на каждом своя культура, на первом этаже магазин с продукцией только что снятой с куста, — цитируют Закарлюкина издание «Курс дела».

Сейчас активист ищет инвесторов для своей идеи в социальных сетях. Однако с новым использованием недостроя могут возникнуть проблемы. В частности, с владельцами площадок, которые могут отказаться отдавать землю под достаточно дорогостоящий проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU