«Несколько этажей плантаций, а на первом — магазин» — челябинский экобизнесмен предложил использовать недострои для теплиц
Тысячам квадратных метров недостроя найдут применение: челябинский экобизнесмен Дмитрий Закарлюкин предложил использовать брошенные стройки как многоуровневые круглогодичные теплицы. Таким образом активист решить проблему «заброшек», а заодно обеспечить горожан свежими овощами.
— Только представьте: несколько этажей плантаций, на каждом своя культура, на первом этаже магазин с продукцией только что снятой с куста, — цитируют Закарлюкина издание «Курс дела».
Сейчас активист ищет инвесторов для своей идеи в социальных сетях. Однако с новым использованием недостроя могут возникнуть проблемы. В частности, с владельцами площадок, которые могут отказаться отдавать землю под достаточно дорогостоящий проект.
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ИСТОЧНИК KP.RU