Безработные челябинцы получат материальную помощь к пособию
15 миллионов рублей — именно такую сумму получат состоящие на учете безработные челябинцы в дополнение к минимальному пособию. Ранее с таким поручением выступила мэр Наталья Котова.
— В настоящее время мы ведем работу с комитетом финансов. С 20 апреля мы уже начинаем принимать заявления от граждан. Они рассматриваются до трех дней комиссионно в каждом управлении соцзащиты. После этого мы приступаем к выдаче этой адресной помощи, — цитирует издание «Южноуральская панорама» главу комитета соцполитики города Ларису Мошкову.
Кроме этого, в Челябинске продолжают адресно населению помогать населению. Для получение поддержки необходимо написать заявление в управление соцзащиты и предоставить справку с места работы об остановке или полном прекращении деятельности.
Как помочь бездомным во время пандемии коронавируса — основатель проекта «Другая Медицина» доктор Женя
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU