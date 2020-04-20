Безработные челябинцы получат материальную помощь к пособию

20 Апр 2020 2020-04-20T18:42:30+03:00

ЗА помощью можно будет обратиться уже сегодня, 20 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

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15 миллионов рублей — именно такую сумму получат состоящие на учете безработные челябинцы в дополнение к минимальному пособию. Ранее с таким поручением выступила мэр Наталья Котова.

— В настоящее время мы ведем работу с комитетом финансов. С 20 апреля мы уже начинаем принимать заявления от граждан. Они рассматриваются до трех дней комиссионно в каждом управлении соцзащиты. После этого мы приступаем к выдаче этой адресной помощи, — цитирует издание «Южноуральская панорама» главу комитета соцполитики города Ларису Мошкову.

Кроме этого, в Челябинске продолжают адресно населению помогать населению. Для получение поддержки необходимо написать заявление в управление соцзащиты и предоставить справку с места работы об остановке или полном прекращении деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU