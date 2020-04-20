Челябинские власти планируют расторгнуть контракт на отлов животных

20 Апр 2020 2020-04-20T19:14:50+03:00

Подрядчиков искали с начала 2020 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению чиновников, у выигравшей компании нет необходимого оснащения

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Мэрия Челябинска планирует расторгнуть один из контрактов на отлов бродячих животных. Ранее к торгам было немало претензий из-за того, что в аукционе победили два подрядчика, у которых не было опыта работы в подобной сфере.

О решении прекратить сотрудничество с компанией «Челябстройсервис» рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Во время недавно проведенной проверки оказалось, что у подрядчика нет необходимого оснащения для содержания животных.

— Это препятствует выполнению работ по контракту. Планируем решать вопрос об одностороннем расторжении контракта и определению нового поставщика работ, — цитирует слова чиновника издание «Полит74».

Добавим, что на торги по поиску подрядчика несколько раз жаловались антимонопольщикам. В частности, другие компании были недовольны неточностями в документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU