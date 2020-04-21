От +24 до -1: погода в апреле еще удивит жителей Челябинска

21 Апр 2020 2020-04-21T04:10:06+03:00

От +24 до -1: погода в апреле еще удивит жителей Челябинской области Фото: Алексей ФОКИН

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Апрель выдался теплым. Во вторник, 21 апреля, челябинский гидрометцентр обещает аж до +24 градусов Цельсия в южных районах области. Но при этом грозы и дожди. В южноуральской столице будет чуть прохладнее: +17…+19 градусов, зато сухо. Переменная облачность.

После почти летнего вторника придет уже среднестатистическая апрельская среда: +12…+17 градусов Цельсия. Неприятной особенностью этого дня станет очень сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. А также дожди и грозы по всей области, включая Челябинск.

В четверг, 23 апреля, похолодает: +7…+9 в Челябинске. В горных районах области — всего +1 градус Цельсия. А ночью столбик термометра даже опустится ниже 0. Челябинский гидрометцентр прогнозирует -1....+4 с 22 на 23 апреля.

Дальше прогноз челябинские синоптики пока не дают. Но на федеральных сайтах о погоде, например, gismeteo сообщают, что в Челябинске будет прохладно с четверга до воскресенья. Затем столбик термометра вновь поднимается до отметки +15 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU