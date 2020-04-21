2020-04-21T04:07:42+03:00
Общество

«Чилим с котом дома»: жители Челябинска рассказывают о своей самоизоляции в режиме онлайн

Горожане поддерживают друг друга виртуально
Ирина КАРЕЛИНА
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«Чилим с котом дома»: жители Челябинска рассказывают о своей самоизоляции в режиме онлайн«Чилим с котом дома»: жители Челябинска рассказывают о своей самоизоляции в режиме онлайнФото: Евгения ГУСЕВА
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Режим самоизоляции ограничил людей в живом общении. Особенно тяжело тем, кто живет один. Хорошо, что есть интернет. Жители Челябинска виртуально делятся друг с другом своими мыслями о самоизоляции, проблемами, словами поддержки и даже шутят.

— Самоизолируюсь. Сижу в канализации. Как все закончится — постучите, — пишет житель Северо-запада Олег Павлович.

Жители Челябинска рассказывают о своей самоизоляции в режиме онлайн. Фото: скриншот 2gis

Жители Челябинска рассказывают о своей самоизоляции в режиме онлайн. Фото: скриншот 2gis

— Чилим с котом дома, — отметилась его соседка по району.

— Хорошо чилить с котом, если работать не надо, — ответил ей Алексей Тимофеев.

— Деньги и продукты уже на исходе. Что делать? Помогите! — написал челябинец Владимир.

— Нам хорошо: можно выйти погулять. Хоть и за забором, но на улице же. Сочувствую тем, кто в такую погоду сидит дома или тоскует на балконе, — поделился мыслями житель частного сектора Сергей Балашов.

А Ксения Цей опубликовала фото из окна: детскую площадку, обнесенную сигнальной лентой.

Фото: скриншот 2gis

Фото: скриншот 2gis

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ИСТОЧНИК KP.RU

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