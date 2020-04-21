В Челябинской области разработали систему пропусков на период самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T06:27:26+03:00

Электронные пропуска уже действуют в некоторых регионах страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ужесточить режим могут в любой момент

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Многие южноуральцы по-прежнему не соблюдают режим самоизоляции. А между тем число заболевших коронавирусом растет. По данным на утро 21 апреля зарегистрировано 97 случаев COVID-19. Поэтому в регионе могут ужесточить ограничительные меры.

— Мы разработали систему выдачи и проверки пропусков. В случае необходимости она будет введена, — сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Некоторые регионы уже ввели пропускную систему. Например, она действует в Москве и Подмосковье для передвижения на личном и общественном транспорте.

Губернатор сообщил, что ежедневно в области составляют более 100 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Штрафуют нарушителей в среднем на тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU