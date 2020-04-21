2020-04-21T07:51:39+03:00
Общество

В Челябинскую область вернутся 34 туриста из Турции

По приезду их отправят на двухнедельный карантин
Валентина ВАГАНОВА
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Южноуральцы вернутся на родину вечером 21 апреля.Южноуральцы вернутся на родину вечером 21 апреля.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня вечером, 21 апреля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлится самолет с туристами из Турции. На борту зарезервированы места для 34 южноуральцев. Их встретят сотрудники областного минздрава, Роспотребнадзора и полиции. В Челябинск туристов доставят автобусами.

— По приезду в Челябинск южноуральцев на 14 дней разместят в санатории «Изумруд», где обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Возвращение южноуральцев на родину проконтролирует губернатор Алексей Текслер.

Напомним, 19 апреля на Южный Урал вернулись 49 южноуральцев из Таиланда. Их вывезли из курортной страны спецрейсом, и разместили в обсерваторе на берегу озера Смолино. Однако условия, созданные в карантинном пункте, возмутили людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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