«Прибей мультяшкой»: педагог из Челябинска создает видео, на которых уничтожает коронавирус, нарисованный учениками

21 Апр 2020 2020-04-21T10:47:54+03:00

Вирусы учитель уничтожает разными способами: то кулаком в медицинской перчатке, то мылом, то мячиком. Фото: кадр с видео

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Учитель ИЗО Юрий Попов придумал для своих учеников необычное задание — конкурс карикатуры «Прибьем коронавирус». Начинающие художники изображают COVID-19, а Юрий Григорьевич разными способами уничтожает вирус с помощью анимации. Дети идею активно поддержали и вот уже в группе коллектива несколько роликов, где коронавирус, например, придавливает мячик или он попадает в ловушку из мыльных пузырей.

Уничтожение коронавируса, нарисованного Кристиной..Видео: изостудия Подсолнух

Юрий Григорьевич работает в филиале Дворца пионеров и школьников имени Н.К.Крупской. В начале апреля здесь возобновили образовательный процесс в дистанционном формате. Ребята дома пишут программы для роботов, обучаются 3D-моделированию, рисуют натюрморты и вышивают гладью.

Учничтожение коронавируса, нарисованного трехлетней Дашей.Видео: изостудия Подсолнух

— Воспитанницы объединения «Подиум» осваивают азы позирования по видеоурокам педагога Елены Коноплевой, а юные танцоры разучивают новые движения с помощью видеороликов руководителя студии эстрадного танца «Stells-show» Анны Ямпольской, — рассказывают сотрудники учреждения.

Демьян, Тихон и Вика нарисовали вирусы, которые анимацией уничтожил их педагог по ИЗО.Видео: изостудия Подсолнух

Во Дворце пионеров придумали, как разнообразить досуг не только своих воспитанников, но и всех челябинцев. В группе филиала во ВКонтакте проходит марафон “Нескучная изоляция”. Каждый день в 11 часов появляется новое задание, которое можно выполнить всей семьей.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU