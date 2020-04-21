«Прибей мультяшкой»: педагог из Челябинска создает видео, на которых уничтожает коронавирус, нарисованный учениками
Учитель ИЗО Юрий Попов придумал для своих учеников необычное задание — конкурс карикатуры «Прибьем коронавирус». Начинающие художники изображают COVID-19, а Юрий Григорьевич разными способами уничтожает вирус с помощью анимации. Дети идею активно поддержали и вот уже в группе коллектива несколько роликов, где коронавирус, например, придавливает мячик или он попадает в ловушку из мыльных пузырей.
Уничтожение коронавируса, нарисованного Кристиной..Видео: изостудия Подсолнух
Юрий Григорьевич работает в филиале Дворца пионеров и школьников имени Н.К.Крупской. В начале апреля здесь возобновили образовательный процесс в дистанционном формате. Ребята дома пишут программы для роботов, обучаются 3D-моделированию, рисуют натюрморты и вышивают гладью.
Учничтожение коронавируса, нарисованного трехлетней Дашей.Видео: изостудия Подсолнух
— Воспитанницы объединения «Подиум» осваивают азы позирования по видеоурокам педагога Елены Коноплевой, а юные танцоры разучивают новые движения с помощью видеороликов руководителя студии эстрадного танца «Stells-show» Анны Ямпольской, — рассказывают сотрудники учреждения.
Демьян, Тихон и Вика нарисовали вирусы, которые анимацией уничтожил их педагог по ИЗО.Видео: изостудия Подсолнух
Во Дворце пионеров придумали, как разнообразить досуг не только своих воспитанников, но и всех челябинцев. В группе филиала во ВКонтакте проходит марафон “Нескучная изоляция”. Каждый день в 11 часов появляется новое задание, которое можно выполнить всей семьей.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020
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ИСТОЧНИК KP.RU
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