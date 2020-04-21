Силач Михаил Кокляев из Челябинска покажет, как не отрастить живот на самоизоляции
Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, известный силач Михаил Кокляев решил внести свою лепту в обучение домашним тренировкам, пишет «Южноуральская панорама». На телеканале «РенТВ» известный спортсмен станет ведущим очередного выпуска программы «Совбез».
41-летний Кокляев покажет, какими эффективными физическими упражнениями можно занять себя на самоизоляции. Продюсеры программы замечают, что Михаил покажет и то, как можно выживать в экстремальных условиях. Правда, пока непонятно, что они имеют в виду под «экстримом». Может, ту самую самоизоляцию? Эфир программы — 24 апреля в 9.00.
Кокляеву, судя по всему, скучно на карантине. Силач намерен показать, как он тянет многотонный грузовик и метает бревна, а еще мастерски работает с шашкой.
Кстати, не так давно Михаил Кокляев удивил всех тем, что вышел на боксерский поединок с известным бойцом ММА Александром Емельяненко. Разумеется, проиграл спустя пару минут техническим нокаутом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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