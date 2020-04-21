2020-04-21T10:33:19+03:00
Спорт

Силач Михаил Кокляев из Челябинска покажет, как не отрастить живот на самоизоляции

Рекордсмен России попробует себя в качестве ведущего телешоу
Алексей МИКУШИН
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Михаил Кокляев станет ведущим программы «Совбез»Михаил Кокляев станет ведущим программы «Совбез»Фото: СОЦСЕТИ
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Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, известный силач Михаил Кокляев решил внести свою лепту в обучение домашним тренировкам, пишет «Южноуральская панорама». На телеканале «РенТВ» известный спортсмен станет ведущим очередного выпуска программы «Совбез».

41-летний Кокляев покажет, какими эффективными физическими упражнениями можно занять себя на самоизоляции. Продюсеры программы замечают, что Михаил покажет и то, как можно выживать в экстремальных условиях. Правда, пока непонятно, что они имеют в виду под «экстримом». Может, ту самую самоизоляцию? Эфир программы — 24 апреля в 9.00.

Кокляеву, судя по всему, скучно на карантине. Силач намерен показать, как он тянет многотонный грузовик и метает бревна, а еще мастерски работает с шашкой.

Кстати, не так давно Михаил Кокляев удивил всех тем, что вышел на боксерский поединок с известным бойцом ММА Александром Емельяненко. Разумеется, проиграл спустя пару минут техническим нокаутом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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