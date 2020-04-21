Дачников в Челябинске предупредили о штрафах за нарушение противопожарной безопасности

21 Апр 2020 2020-04-21T10:46:45+03:00

Что запрещается и на сколько штрафуют

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В Челябинской области начался весенне-летний пожароопасный сезон. Чрезвычайные ведомства готовятся к скачку возгораний в частном секторе и на садоводческих участках. По статистике с приходом тепла количество пожаров здесь увеличивается.

В мэрии напоминают, что жители должны соблюдать требования правил противопожарного режима. Нужно убирать мусор и косить траву на участках. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, использовать противопожарные расстояния между домами и постройками для складирования или под стоянку. А также разводить костры и сжигать мусор, траву.

— За халатное и безрассудное отношение к этим требованиям предусмотрены штрафы: на граждан — до 4000 рублей; на должностных лиц до — 30 000 рублей; на юридических лиц — до 400 000 рублей. За аналогичные действия, повлекшие ущерб на сумму более чем 250 тысяч рублей — могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы до года, — рассказали в пресс-службе УБЖ Челябинска.

В ведомстве добавили, что с начала года в Челябинске зарегистрировано свыше 656 пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU