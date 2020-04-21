2020-04-21T10:46:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Забирает ли Москва из Челябинска в пандемию COVID-19 врачей и аппараты ИВЛ

«Комсомолка» узнала, уехали ли медики в столицу
Инна КУМЕЙКО
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Москва переманивала челябинских врачей.Москва переманивала челябинских врачей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Клиники для лечения коронавирусных больных строятся в Москве, как грибы. Например, первых пациентов приняла больница, построенная в Новой Москве за месяц.

По Челябинску циркулируют слухи, что столичные клиники приглашают на работу врачей из регионов. Так же якобы в столицу отправляют из провинции аппараты ИВЛ. В том числе, из Челябинска. Правда это или нет, корреспондент КП-Челябинск спросил у первого заместителя губернатора Ирины Гехт на брифинге по COVID-19 во вторник, 21 апреля.

— Неправда, — сказала Ирина Гехт. — Аппараты ИВЛ у нас не забирают. Да, с учетом производства аппаратура направлялась туда. Сейчас в столице потребность закрыта. В мае мы должны получить свои ИВЛ-аппараты, по которым мы заключили контракты. Новое современное оборудование встанет на наши госпитальные базы.

А по врачам? Уезжают ли наши медики в Москву?

— На самом деле, Москва объявляла набор врачей с достаточно высокой заработной платой. Мы мониторили ситуацию: ни один наш инфекционист или реаниматолог не уехал в Москву, а продолжает трудиться в наших больницах.

Ранее губернатор заявлял, что потребность во врачах под планируемую госпитальную базу в более чем в 2,4 тыс коек, которая может понадобиться в регионе, закрыта на 95%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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