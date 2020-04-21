«Неужели вам совсем не страшно? Вы где оставили мозги?»: жители Челябинска призывают соседей соблюдать самоизоляцию

21 Апр 2020 2020-04-21T11:59:09+03:00

В соцсетях развернулась словесная схватка между теми, кто сидит дома и гуляет по городу

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Судя по ежедневным замерам Яндекса, индекс самоизоляции в Челябинске низкий. Пока одни добросовестно соблюдают ограничения, другие наслаждаются солнечной погодой на улице. Кто-то даже срывает барьерные ленты на детских площадках и катает детей на горках. В пабликах развернулись бурные споры на тему нарушения режима. Жители требуют от гуляющих не подвергать жизнь других опасности.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020 00:00 00:00

Издание «Полит 74» собрало наиболее крепкие выражения из Сети.

Виктория Л.:

— Почему так много безрассудных людей, которые не могут сидеть дома, выходят во дворы и скапливаются там толпами. Да ладно взрослые, мне до взрослых до фонаря, так они выходят с малышами, у которых еще иммунитет не совсем окрепший. Ну, неужели вам взрослые совсем-совсем не страшно за своих деток? Вы же совсем где-то сняли свою голову и мозги там же оставили…

Владислав, в ответ на пост, что человек не соблюдает самоизоляцию и другим советует:

— Пост написан «человеком», вернее существом не очень далекого ума, большим эгоистом и т.д. и т.п. Жаль, нельзя по-русски, коротко высказаться!

Из-за нарушения режима может резко вырасти число заразившихся. В соседнем Екатеринбурге уже происходит подобное, за сутки здесь подтвердились еще 84 случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU