«Ковалев — человек прямой»: боксер из Челябинска назвал коронавирус «замутой верхов»

21 Апр 2020 2020-04-21T11:59:15+03:00

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Уроженец Копейска, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев оказался неравнодушным к теме коронавируса. На своей странице в Instagram он активно выкладывает посты на тему нового вируса, в том числе шутки вроде «Коронавирус вылечил всю планету. Люди перестали умирать от рака, инфаркта, инсульта. Умирают только от коронавируса».

На этот раз Крашер выступил с резким мнением о пандемии:

— Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло, — написал Ковалев на своей странице в соцсетях.

Первый тренер боксера, челябинец Сергей Новиков так прокомментировал журналисту КП-Челябинск заявление своего подопечного:

— Сергей — человек прямой, иногда даже грубоватый, и это его мнение. В чем-то я с ним согласен. Считаю, что не только в режиме пандемии нужно соблюдать чистоту и санитарные нормы, но и всегда. Вот, например, раньше улицы каждое утром мыли. В подъездах, в лифтах была чистота. Почему сейчас этого не делают? Может некому? А что делать спортсменам? Две недели без тренировок и человек полностью теряет форму. Нужно два месяца, чтобы снова подняться на свой уровень… Новости пугают. Я стараюсь сейчас их не смотреть.

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ИСТОЧНИК KP.RU