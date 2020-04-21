Девятеро смелых. В Челябинске стартовал досрочный стап сдачи ОГЭ

21 Апр 2020 2020-04-21T12:12:53+03:00

Сроки основого периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ до сих пор не определены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В тревожном ожидании все еще пребывают выпускники 9 и 11 классов. Сроки сдачи основного периода экзаменов не определены. Планы чиновников и учеников сбила пандемия коронавируса.

— Но в СМИ прошла информация о том, что у выпускников 9 классов будет два обязательных экзамена — математика и русский язык. Экзаменов по выбору не будет, — заявил во вторник, 21 апреля, на брифинге по ситуации с COVID-19 министр образования региона Александр Кузнецов. — Но сегодня в области стартовала досрочная сдача экзаменов для девяти выпускников 9 классов этого года.

Девять отважных — это восемь челябинцев и один житель Миасса.

— Эти ребята не захотели летом сдавать экзамены. В том числе, из-за медицинских показаний. Досрочная сдача проходит в очной форме, — пояснил министр.

Повлияет ли сокращение количества экзаменов на поступление после девятого класса в колледж?

— Нет, потому что зачисление всегда идет по среднему баллу аттестата. Что касается зачисления в профильные классы старшей школы, дождемся приказов федерального министерства просвещения, — добавил Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU