Девятеро смелых. В Челябинске стартовал досрочный стап сдачи ОГЭ
В тревожном ожидании все еще пребывают выпускники 9 и 11 классов. Сроки сдачи основного периода экзаменов не определены. Планы чиновников и учеников сбила пандемия коронавируса.
— Но в СМИ прошла информация о том, что у выпускников 9 классов будет два обязательных экзамена — математика и русский язык. Экзаменов по выбору не будет, — заявил во вторник, 21 апреля, на брифинге по ситуации с COVID-19 министр образования региона Александр Кузнецов. — Но сегодня в области стартовала досрочная сдача экзаменов для девяти выпускников 9 классов этого года.
Девять отважных — это восемь челябинцев и один житель Миасса.
— Эти ребята не захотели летом сдавать экзамены. В том числе, из-за медицинских показаний. Досрочная сдача проходит в очной форме, — пояснил министр.
Повлияет ли сокращение количества экзаменов на поступление после девятого класса в колледж?
— Нет, потому что зачисление всегда идет по среднему баллу аттестата. Что касается зачисления в профильные классы старшей школы, дождемся приказов федерального министерства просвещения, — добавил Кузнецов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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