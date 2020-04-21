Смог окутал несколько городов Челябинской области

21 Апр 2020 2020-04-21T12:28:20+03:00

В регионе действует НМУ первой и второй степени

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Во вторник, 21 апреля, сразу в шести городах Челябинской области был объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия второй степени действуют до 19 часов в Карабаше. А также первой степени до этого же времени — в Челябинске и Коркино

По данным Челябинского гидрометеоцентра, почти до обеда смогом дышали жители Златоуста, Аши и Сатки.

Продления НМУ, вероятно не будет, поскольку в среду, 22 апреля, в регионе ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Термометры покажут +13,+18, в горах +8,+13.

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ИСТОЧНИК KP.RU