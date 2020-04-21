Смог окутал несколько городов Челябинской области
Во вторник, 21 апреля, сразу в шести городах Челябинской области был объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия второй степени действуют до 19 часов в Карабаше. А также первой степени до этого же времени — в Челябинске и Коркино
По данным Челябинского гидрометеоцентра, почти до обеда смогом дышали жители Златоуста, Аши и Сатки.
Продления НМУ, вероятно не будет, поскольку в среду, 22 апреля, в регионе ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Термометры покажут +13,+18, в горах +8,+13.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU