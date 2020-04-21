Девушка из Челябинска стала лучшим знатоком игры «Что? Где? Когда?»
23-летнюю челябинку Ольгу Шиншинову признали лучшим знатоком в весенней серии игр «Что? Где? Когда?». Ольга стала самой молодой участницей в финале этой серии и заменила на съемках капитана команды Ивана Жаркевича. Он находился в американском Кембридже и не смог вылететь из штатов из-за пандемии.
Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», команда знатоков проиграла телезрителям со счетом 2:6, но челябинку все равно назвали лучшей и вручили «Хрустальный атом».
— Задача минимум была — не упасть в обморок и говорить. Задача максимум — говорить по делу. В целом я справилась, — рассказала Ольга Шиншинова в эфире «Первого канала».
Из-за карантина игра проходила в пустом зале, а перед игрой знатоки пользовались антисептиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU