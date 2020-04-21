Что будут делать с умершими от коронавируса в Челябинске

21 Апр 2020 2020-04-21T14:04:59+03:00

На данный момент в Челябинской области один пациент скончался от COVID-19. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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На Южном Урале первый умерший от COVID-19 — 66-летний-летний мужчина с онкологией. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на брифинге 21 апреля объяснил, что будут делать с телами пациентов, скончавшихся от коронавируса.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020 00:00 00:00

— В справке о смерти и протоколе ставится коморбидное состояние, это так называемые сопутствующие заболевания, которые не повлияли на течение основного заболевания и на его исход. Там указывается, что коронавирус был выявлен у человека. По правилам вскрытия и захоронения есть федеральные рекомендации. И в минздраве Челябинской области есть приказ на основании федеральных рекомендаций по правильному забору материала, патологоанатомическому исследованию и, соответственно, по захоронению, там все расписано, — рассказал министр. Однако как именно будут хоронить людей с коронавиром, в закрытом гробу, либо кремировать, он не уточнил.

Известно также, что все тела умерших от COVID-19 подлежат обязательному вскрытию. Патологоанатомы работают при этом в специальных защитных костюмах.

В статистике случай 66-летнего южноуральца будет учитываться отдельно от тех, где коронавирус станет основной причиной смерти. Поскольку его смерть врачи связывают не с коронавирусом, а с онкологией.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU