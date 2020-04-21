2020-04-21T13:40:19+03:00
Дом. Семья

В Челябинске хаски-центр бесплатно раздает собак в добрые руки

Клуб с десятилетней историей в пандемию коронавируса несет убытки, но не сдается
Ольга АНТОНОВА
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Вот такого красавца добрые люди могут получить бесплатно. Фото: группа "Хаски-центр Аквилон. Челябинск" vk.comВот такого красавца добрые люди могут получить бесплатно. Фото: группа "Хаски-центр Аквилон. Челябинск" vk.com
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Эти голубоглазые остроухие собаки дарят только радость и любовь. В хаски-центр «Аквилон», что под Челябинском, люди ехали семьями. Здесь проводили дни рождения, устраивали фотосессии.

Кризис-2020 крепко ударил по «Аквилону». С 30 марта центр закрыт на карантин, гостей нет.

Как сообщает chel.dk.ru, руководство центра пристраивает хаски в добрые руки. Из-за кризиса?

— Собак мы раздаем каждый год: животные стареют, и им тяжело становится бегать в упряжке, играть с гостями. Им хочется на покой, в семью. Животные наши чистопородные, воспитанные. Мы подыскиваем хозяев питомцам старше восьми лет семью, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск замдиректора хаски-центра Янина Сапожникова.

Планируется пристроить в добрые руки восемь животных. Костяк «Аквилона» — более 60 голов — сохранится.

— Да, мы несем убытки, — говорит Сапожникова. — Только на корм в месяц уходит 100 тыс. руб. Параллельно с профессиональным сухим кормом мы ввели в рацион субпродукты — говяжьи сердце и легкие. Собакам без гостей скучно, потому мы их радуем спецпитанием. Если у кого есть желание помочь материально на покупку вкусняшек, мы не откажемся.

Все вопросы по собакам, которые отдают в добрые руки, и по помощи хаски-центру можно задать по тел. +7 (912) 76-45-26, в рабочее время с 10.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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