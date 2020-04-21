2020-04-21T15:37:31+03:00
Общество

«Дотянули до 35-й недели»: медики из Челябинска перелили кровь малышу в утробе матери

Без помощи докторов ребенок мог погибнуть от анемии
Лидия ПЕСКОВА
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Неродившихся малышей спасают от анемии.Неродившихся малышей спасают от анемии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Маленькому Никите десять дней от роду. В утробе матери он пережил четыре переливания крови и в итоге родился на пару месяцев раньше срока. Проблемы возникли из-за того, что у Никиты и его мамы не совпадает резус-фактор крови. От анемии и смерти Никиту спасли врачи Областного перинатального центра в Челябинске.

— Анемию заметили рано. Через пуповину малышу делали переливание крови. Роженицу удалось довести до 35 недели беременности. Мальчик родился в результате кесарева сечения весом 2900 граммов, — говорит заведующий отделением ОПЦ, врач УЗИ Сергей Шестаков.

Никита и его мама уезжают домой из роддома. Фото: пресс-служба минздрава области.

Никита и его мама уезжают домой из роддома. Фото: пресс-служба минздрава области.

Каждый год в городе бывает несколько подобных случаев. Чаще всего анемия плода проявляется в третьем триместре беременности. Иногда уже в первом. Чтобы спасти ребенка, приходиться делать до 5 гемотрансфузий и больше.

Начиная с 2008 года, в областном перинатальном центре провели 292 внутриутробные операции и спасли жизнь 137 маленьким пациентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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