В Челябинскую область идут дожди, грозы и сильный ветер

21 Апр 2020 2020-04-21T15:27:38+03:00

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В среду, 22 апреля, на Южном Урале резко испортится погода. Синоптики обещают нам дожди и грозы, а также сильные порывы ветра.

День будет теплым: до +16...+18 градусов. Однако все остальное не радует. Порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду. По всему региону — дожди. Самые сильные прольются в горах. Кое-где прогремят грозы.

— Из-за сильного ветра возможно повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — предупреждает ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителей области призывают проявлять осторожность: обходить стороной большие деревья и слабо укрепленные конструкции.

Среда откроет очередной прохладный период. В четверг и в пятницу похолодает до +8...+11 градусов, ночные температуры снова опустятся ниже нуля. С воскресенья в Челябинской области вновь потеплеет до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU