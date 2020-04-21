Как в Челябинске начислят выплаты врачам за работу в пандемию COVID-19

21 Апр 2020 2020-04-21T15:32:15+03:00

Врачам положены доплаты для работу с коронавирусными больными. Фото: Андрей АБРАМОВ

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За работу «на передовой» борьбы с COVID-19 врачам, фельдшерам, медсестрам и другим работникам медучреждений в регионе положены областные и федеральные доплаты.

Федеральная выплата за март до медиков дошла. По 100% от средней по экономике региона получили врачи, по 50 и 30% — средний и младший медперсонал. Выплаты для сотрудников скорой помощи: 80%, 50% и 25%.

Первый замгубернатора Ирина Гехт объяснила принцип начисления: фактически отработанное с ковидными пациентами время

— Выплата начисляется с момента появления в регионе первого больного с COVID-19. В Челябинской области это 21 марта. Доплата врачам стационара за 10 дней — от 12 тыс. руб. Тот же принцип для скорой помощи и поликлиник, — сказала Ирина Гехт.

Регион получил еще одну федеральную выплату в 216 млн. руб. Эти деньги распределят так: 80 тыс. руб. — врачам, 50 тыс. руб. — среднему медперсоналу. Критерий: отработанные смены.

Есть и областная выплата, положенная и врачам-эндоскопистам, и и лаборантам, уборщицам, и буфетчикам стационаров.

— По 30 тыс. руб. — врачам, по 15 тыс. — среднему и младшему персоналу. По категорям из федерального перечня: 10 тыс. руб. (врачам), 5 тыс. руб. (среднему и младшему медперсоналу), — сказала Гехт.

Областную выплату предусмотрят и для, кто выезжает к больным пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU