Снова Челябинск-40: южноуралец представил Озерск как город из компьютерной игры

21 Апр 2020 2020-04-21T15:45:41+03:00

На подобное творчество автора натолкнула ситуация в городе с самоизоляцией

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Это не Сити-17: южноуралец оформил фотографии Озерска в стиле игры Half-Life. Еще более закрытый город чем обычно из-за пандемии напомнил автору схожий город из популярной видеоигры.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», это уже не первый подобный пост. Ранее многие столичные жители делали свои пародии на Сити-17 — главный город из Half-Life, который известен тотальным контролем за гражданами, городскими патрулями и обязательной проверкой личности у горожан. Теперь и Озерск удостоился своей адаптации.

— Мое представление на тему самоизоляции в России. Город Озерск — закрытый город в Челябинской области. Ранее назывался Челябинск-40, — рассказал о своем творении южноуралец.

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ИСТОЧНИК KP.RU