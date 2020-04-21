2020-04-21T15:45:41+03:00
Общество

Снова Челябинск-40: южноуралец представил Озерск как город из компьютерной игры

На подобное творчество автора натолкнула ситуация в городе с самоизоляцией
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На лицо все атрибуты антиутопии. Фото: pikabu.comНа лицо все атрибуты антиутопии. Фото: pikabu.com
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Это не Сити-17: южноуралец оформил фотографии Озерска в стиле игры Half-Life. Еще более закрытый город чем обычно из-за пандемии напомнил автору схожий город из популярной видеоигры.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», это уже не первый подобный пост. Ранее многие столичные жители делали свои пародии на Сити-17 — главный город из Half-Life, который известен тотальным контролем за гражданами, городскими патрулями и обязательной проверкой личности у горожан. Теперь и Озерск удостоился своей адаптации.

— Мое представление на тему самоизоляции в России. Город Озерск — закрытый город в Челябинской области. Ранее назывался Челябинск-40, — рассказал о своем творении южноуралец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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