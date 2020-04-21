2020-04-21T16:18:59+03:00
Общество

Коронавирус против культуры: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон

Работу театры начнут после окончания карантина
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Новый сезон при этом обещают начать раньше. Фото: culture.ruНовый сезон при этом обещают начать раньше. Фото: culture.ru
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Никаких спектаклей минимум до августа: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон. Соответствующее заявление подписали в региональном минкульте.

Как рассказал министр культуры Алексей Бетехтин, причиной досрочного завершения стал режим самоизоляции. Театры попросту не успеют войти в прежний режим работы и распродать все билеты. При этом зарплаты и отпускные будут сохранены в полном объеме.

— Театры продолжат репетиционный процесс. Все премьеры переносятся на осень. Соответственно новый сезон откроется раньше обычного, — добавил министр.

Некоторые челябинцы после объявления заинтересовались тем, что делать с билетами, которые были куплены на уже отмененные спектакли.

— У меня, например, были оплачены три билета на премьеру «Садко» (премьера должна была состояться 11 апреля — прим.ред.) в оперный, я их бронировала в первый же день, как продажу объявили. А деньги еще не вернули. хотя они должны были прийти автоматически при оплате на сайте, — рассказала читательница КП-Челябинск Юлия.

Впрочем, многие театры подготовились к этому. Так, в театре оперы и балета им. Глинки уже купленные, но неиспользованные билеты будут действовать и в следующем сезоне. Причем на любой спектакль кроме премьерных с сохранением места. Однако все возвраты будут совершены уже после окончания режима самоизоляции.

Карантинное чтиво: что почитать челябинцам во время самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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