Победа дольщиков: в Челябинске достроили один из жилых недостроев

21 Апр 2020 2020-04-21T16:54:22+03:00

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Еще один дом: в Челябинске при поддержке правительства достроили еще один из жилых недостроев. Дольщики обанкротившегося СК «Радуга» ждали свои квартиры несколько лет.

Теперь в дом 69 по улице Профессора Благих въедут 159 горожан. Здание было почти готовым — оставалось лишь провести необходимые инженерные коммуникации. Финансовую помощь оказал региональный фонд ЮУ КЖСИ.

— Было тяжело наблюдать, как почти готовый дом не вводится в эксплуатацию, когда застройщик сбежал, а люди остались без жилья. Поэтому решение о достройке было принято. В ближайшее время предстоит решить проблему дольщиков еще 33 домов, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Сейчас остается еще 6 недостроев от СК «Радуга» разной готовности. Они будут достроены совместно с компанией «ДОМ.РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU