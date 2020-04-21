Новые случаи заражения коронавирусом в Кургане на 21 апреля 2020: первый заболевший медработник

21 Апр 2020 2020-04-21T17:19:04+03:00

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На 21 апреля 2020 года зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом в Кургане. Среди заболевших прибывшие из других регионов жители Кургана и один медик.

Как рассказали в местном минздраве, сотрудник местной инфекционной больницы контактировал с больными коронавирусом. После появления симптомов инфекции медработник сдал тест, который показал положительный результат.

— В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, медицинские работники, которые занимаются лечением больных COVID-19 и работают с гражданами, находящимися под меднаблюдением, раз в неделю сдают тест на новую коронавирусную инфекцию. Также тест прошли все 24 человека, контактных с этим медицинским работником. Результаты отрицательные — рассказали в ведомстве.

В минздраве добавили, что всего под наблюдением находится 652 человека, среди них — 111, которые контактировали с заболевшими. При этом, всего проведено более 5 тысяч тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU