2020-04-21T17:38:14+03:00
Общество

У прокуратуры Челябинской области возникли вопросы к автомобилям скорой помощи

Во многих машинах нет необходимого оснащения
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Теперь за плохое оснащение придется отвечать главврачу местной больницеТеперь за плохое оснащение придется отвечать главврачу местной больницеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Не соответствует стандартам: прокуратура Челябинской области осталась недовольна машинами скорой помощи в Катав-Ивановске. В «каретах» не оказалось необходимого медицинского оборудования.

— В нарушение указанных требований автомобиль скорой помощи класса А не оборудован рентгенпрозрачным амагнитным спинальным щитом с устройством для фиксации головы, одеялом с подогревом (термоодеяло), бактерицидным циркуляционным облучателем с возможностью работы в присутствии медицинских работников, средством радиосвязи, запирающимся сейфом или металлическим контейнером для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также автомобильным видеорегистратором, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, проблемы оказались еще с пятью автомобилями. Машины не были оборудованы комплектом ГЛОНАСС и GPS, а также возможностью подачи сигнала тревоги.

Теперь за отсутствие оборудования придется отвечать главврачу ГБУЗ «Районная больница города Катав-Ивановска». Прокуратура выписала представление об устранении допущенных нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южноуральцев, застрявших в Турции, доставили на родину
Эксперты: на Южном Урале мягкий карантинный режим
У прокуратуры Челябинской области возникли вопросы к автомобилям скорой помощи
Новые случаи заражения коронавирусом в Кургане на 21 апреля 2020: первый заболевший медработник
Победа дольщиков: в Челябинске достроили один из жилых недостроев
Коронавирус против культуры: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон
Снова Челябинск-40: южноуралец представил Озерск как город из компьютерной игры
«Дотянули до 35-й недели»: медики из Челябинска перелили кровь малышу в утробе матери
Как в Челябинске начислят выплаты врачам за работу в пандемию COVID-19
В Челябинскую область идут дожди, грозы и сильный ветер
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 21 апреля 2020: Челябинск свалился на последнее место
Что будут делать с умершими от коронавируса в Челябинске
В Челябинске хаски-центр бесплатно раздает собак в добрые руки
Девушка из Челябинска стала лучшим знатоком игры «Что? Где? Когда?»
Учителям запретили ставить школьникам двойки во время дистанционного обучения в Челябинской области
У МегаФона появились новые решения для удаленной работы
Смог окутал несколько городов Челябинской области
Девятеро смелых. В Челябинске стартовал досрочный стап сдачи ОГЭ
«Ковалев — человек прямой»: боксер из Челябинска назвал коронавирус «замутой верхов»