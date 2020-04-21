У прокуратуры Челябинской области возникли вопросы к автомобилям скорой помощи

21 Апр 2020 2020-04-21T17:38:14+03:00

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Не соответствует стандартам: прокуратура Челябинской области осталась недовольна машинами скорой помощи в Катав-Ивановске. В «каретах» не оказалось необходимого медицинского оборудования.

— В нарушение указанных требований автомобиль скорой помощи класса А не оборудован рентгенпрозрачным амагнитным спинальным щитом с устройством для фиксации головы, одеялом с подогревом (термоодеяло), бактерицидным циркуляционным облучателем с возможностью работы в присутствии медицинских работников, средством радиосвязи, запирающимся сейфом или металлическим контейнером для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также автомобильным видеорегистратором, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, проблемы оказались еще с пятью автомобилями. Машины не были оборудованы комплектом ГЛОНАСС и GPS, а также возможностью подачи сигнала тревоги.

Теперь за отсутствие оборудования придется отвечать главврачу ГБУЗ «Районная больница города Катав-Ивановска». Прокуратура выписала представление об устранении допущенных нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU