2020-04-21T18:20:38+03:00
Общество

Эксперты: на Южном Урале мягкий карантинный режим

Этим и объясняется низкий уровень самоизоляции
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Челябинская область в топе регионов с мягким карантинным режимом. Такую версию озвучил «Институт экономики города». Оценку эксперты произвели по количеству отраслей, которым разрешено работать в период распространения коронавируса.

Как отмечает городской телеграм-канал «Челябушка», Челябинская область замыкает пятерку регионов (53 вида деятельности). Наш регион уступает Амурской области (54), Тамбовской области (58), Тверской области (62) и Мордовии (70). При этом самые жесткие ограничения в Москве, Петербурге, Крыму и еще ряде регионов — количество действующих отраслей местами не превышает пять.

— Список был установлен президентским указом, у субъектов есть полномочия расширять его и, как следствие, нет единого подхода, выбор порой диаметрально противоположный. В Челябинске, скажем, в первых числах апреля подстричься было нельзя, а вот за 200 км в Екатеринбурге — пожалуйста, — отмечают авторы «Челябушки». — Правом что-то изменить на Южном Урале воспользовались 7 апреля, допустив к работе 66% населения, далее — еще раз (по просьбе парикмахеров, ремонтных мастерских и автомоек). В какой-то мере это объясняет снижение индекса самоизоляции. Если в идеале он равен 5 баллам, то при карантине с озвученными параметрами должен быть около 2,5.

Напомним, индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 21 апреля 2020: Челябинск свалился на последнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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