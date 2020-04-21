2020-04-21T19:11:05+03:00
Общество

Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации

По мнению девушки, ее содержат в больнице, несмотря на самоизоляцию
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: Екатерина Капко, InstagramФото: Екатерина Капко, Instagram
Изменить размер текста:

Челябинка, недавно вернувшаяся из Москвы, пожаловалась на незаконную госпитализацию в инфекционное отделение. Как рассказала девушка, несмотря на десять дней домашней изоляции и хорошие анализы, ее насильно продержали в палате, угрожая полицией.

По словам Екатерины, она решила сдать анализ на коронавирус, после чего ее на скорой увезли в больницу. В учреждении ей сделали КТ легких, которая не подтвердила пневмонию, однако после сдачи анализа на инфекцию женщину госпитализировали в боксе с двумя женщинами, у которых подозревают коронавирус.

— 17 апреля 2020 меня положили в больницу под угрозой атаки милиции и министерства здравоохранения. Я чувствую себя хорошо, просто приехала из Москвы. По анализу компьютерной томографии легкие в норме, анализ на корону взяли в день изоляции. Но в палату положили не отдельную, в обычную палату. Со мной две женщины, у них подозревают коронавирус. Это зона риска! Мы все боимся друг друга! КТ сделали не всем, — пишет Екатерина в своих социальных сетях.

При этом, после первого теста, который показал отрицательный результат, женщина решила выбраться из учреждения. Сейчас женщина выписана из палаты. В ее инстаграме появилась фотография подписанного отказа от лечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации
Челябинцев, застрявших в Турции, доставили на родину
Эксперты: на Южном Урале мягкий карантинный режим
У прокуратуры Челябинской области возникли вопросы к автомобилям скорой помощи
Новые случаи заражения коронавирусом в Кургане на 21 апреля 2020: первый заболевший медработник
Победа дольщиков: в Челябинске достроили один из жилых недостроев
Коронавирус против культуры: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон
Снова Челябинск-40: южноуралец представил Озерск как город из компьютерной игры
«Дотянули до 35-й недели»: медики из Челябинска перелили кровь малышу в утробе матери
Как в Челябинске начислят выплаты врачам за работу в пандемию COVID-19
В Челябинскую область идут дожди, грозы и сильный ветер
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 21 апреля 2020: Челябинск свалился на последнее место
Что будут делать с умершими от коронавируса в Челябинске
В Челябинске хаски-центр бесплатно раздает собак в добрые руки
Девушка из Челябинска стала лучшим знатоком игры «Что? Где? Когда?»
Учителям запретили ставить школьникам двойки во время дистанционного обучения в Челябинской области
У МегаФона появились новые решения для удаленной работы
Смог окутал несколько городов Челябинской области
Девятеро смелых. В Челябинске стартовал досрочный стап сдачи ОГЭ
«Ковалев — человек прямой»: боксер из Челябинска назвал коронавирус «замутой верхов»