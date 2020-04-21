Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации

21 Апр 2020 2020-04-21T19:11:05+03:00

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Челябинка, недавно вернувшаяся из Москвы, пожаловалась на незаконную госпитализацию в инфекционное отделение. Как рассказала девушка, несмотря на десять дней домашней изоляции и хорошие анализы, ее насильно продержали в палате, угрожая полицией.

По словам Екатерины, она решила сдать анализ на коронавирус, после чего ее на скорой увезли в больницу. В учреждении ей сделали КТ легких, которая не подтвердила пневмонию, однако после сдачи анализа на инфекцию женщину госпитализировали в боксе с двумя женщинами, у которых подозревают коронавирус.

— 17 апреля 2020 меня положили в больницу под угрозой атаки милиции и министерства здравоохранения. Я чувствую себя хорошо, просто приехала из Москвы. По анализу компьютерной томографии легкие в норме, анализ на корону взяли в день изоляции. Но в палату положили не отдельную, в обычную палату. Со мной две женщины, у них подозревают коронавирус. Это зона риска! Мы все боимся друг друга! КТ сделали не всем, — пишет Екатерина в своих социальных сетях.

При этом, после первого теста, который показал отрицательный результат, женщина решила выбраться из учреждения. Сейчас женщина выписана из палаты. В ее инстаграме появилась фотография подписанного отказа от лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU