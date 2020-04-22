2020-04-22T07:38:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда будет готова вакцина от коронавируса в России

В Минздраве планируют проводить клинические испытания
Ангелина ЗАКИРОВА
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Александр Мясников сообщили, когда пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса в РоссииАлександр Мясников сообщили, когда пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса в РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Врач и телеведущий Александр Мясников, которого назначили представителем информационного центра по мониторингу ситуации по коронавирусы, сообщил, что к 31 мая вакцина от COVID-19, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические испытания. В начале лета планируют приступить к клиническим испытаниям, сообщает KP.ru.

Но как долго придется ждать лекарство?

— Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, — рассказал «КП» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. — Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени.

Более чем в 35 лабораториях по всему миру ученые бьются над созданием вакцины, но не каждая будет эффективна против коронавируса.

— Очень хорошо, что сейчас многие лаборатории включились в работу по разработке хорошей вакцины. Многие из них окажутся не эффективными на стадии испытаний, у многих будут выявлены какие-то проблемы и нужно будет возвращаться снова к этапу разработки, изменений, подбора доз, — объясняет Николай Никитин, заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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