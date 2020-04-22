Президент освоил новый формат общения с губернаторами

22 Апр 2020 2020-04-22T07:25:02+03:00

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Президент Владимир Путин освоил новый формат общения с главами регионов, а именно видеосвязь. До этого глава государства проводил видеоконференции только больших совещаний. Во вторник, 21 апреля, Владимир Путин позвонил двум губернатором, сообщает KP.ru.

Собеседниками президента стали глава Приморья Олег Кожемяко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Региональные руководители во время общения с президентом отчитались о мерах по противодействию коронавирусу, были выбраны совершенно разные стратегии. Если в Приморье все закрывают и мобилизуют, то в Калининградской области решили ослабить карантин и начать снимать некоторые ограничения.

Видеоконференция помогает Владимиру Путину оперативно решать вопросы. Когда Олег Кожемяко пожаловался на урезание финансирования строительства мостов с 30 миллиардов рублей до 7, президент тут же связался с главой Минтранса и попросил разобраться в вопросе.

Похожая ситуация произошла и с Антоном Алихановым, когда губернатор попросил изменить программу финансирования региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774589" frameborder="0"></iframe> Путин об оборудовании для лечения больных коронавирусом в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU