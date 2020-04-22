Президент освоил новый формат общения с губернаторами
Президент Владимир Путин освоил новый формат общения с главами регионов, а именно видеосвязь. До этого глава государства проводил видеоконференции только больших совещаний. Во вторник, 21 апреля, Владимир Путин позвонил двум губернатором, сообщает KP.ru.
Собеседниками президента стали глава Приморья Олег Кожемяко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Региональные руководители во время общения с президентом отчитались о мерах по противодействию коронавирусу, были выбраны совершенно разные стратегии. Если в Приморье все закрывают и мобилизуют, то в Калининградской области решили ослабить карантин и начать снимать некоторые ограничения.
Видеоконференция помогает Владимиру Путину оперативно решать вопросы. Когда Олег Кожемяко пожаловался на урезание финансирования строительства мостов с 30 миллиардов рублей до 7, президент тут же связался с главой Минтранса и попросил разобраться в вопросе.
Похожая ситуация произошла и с Антоном Алихановым, когда губернатор попросил изменить программу финансирования региона.
Путин об оборудовании для лечения больных коронавирусом в Приморье.
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ИСТОЧНИК KP.RU