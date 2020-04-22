2020-04-22T08:24:29+03:00
Общество

Названы три самые ужасные дороги в Челябинской области

Прохожие боятся сломать ноги на таких дорогах
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: ОНФ в Челябинской областиФото: ОНФ в Челябинской области
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Лидером антирейтнга стал участок Агалакова — Прохладная, южноуральцы массово пожаловались на состоянии дороги и требуют ее ремонта.

Второе место в антирейтинге занимает улица Лобырина в Челябинске, где жители скидываются на щебень, чтобы засыпать глубокие ямы.

Третьей стала улица Бурденюка, где из-за выбоин нельзя не пройти, не проехать. Пешеходы обходят стороной эту дорогу. И не зря, ведь недавно в одной из ям застрял мусоровоз.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Челябинской области составили список дорог, которым нужен срочный ремонт, и обратились к мэру Челябинска, главам отдельных муниципалитетов, в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта с просьбой включить объекты в план дорожных работ.

— Мы попросили южноуральцев сообщать об убитых дорогах и буквально за сутки получили сотню сообщений. — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов. — Наш очередной мониторинг показал, что властям предстоит большая работа, и мы настоятельно просим отнестись с большим вниманием к просьбам жителей.

Улица Бурденюка. Фото: ОНФ в Челябинской области

Улица Бурденюка. Фото: ОНФ в Челябинской области

Фото: ОНФ в Челябинской области

Фото: ОНФ в Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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