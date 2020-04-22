Известный астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него

22 Апр 2020 2020-04-22T09:24:29+03:00

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Астролог из передачи «Давай поженимся» Василиса Володина стала гостем утреннего шоу на радио «Комсомольская правда». Провидица рассказала, когда закончится кризис, вызванный коронавирусом, сообщает сайт KP.RU.

— В 2020-м году большое количество затмений. Они считаются тревожным фактором, так как сбивают привычный ход событий. Уже прошли два затмения из шести. Впереди у нас июнь и начало июля, к ним тоже нужно готовиться. Поэтому я призываю не тратить свои запасы, а делать их. По некоторым факторам я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуация быть не должно, — заявила Володина.

Володина полагает, что ключевые точки мы прошли в январе и в начале апреля. Сейчас страна переживаем один из пиков. Но не последний.

— Июнь — начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Я не хочу никому желать зла, может быть, это произойдет не у нас, а в других странах, — считает астролог.

Еще одна волна негатива может быть в ноябре. Но до голода, полагает астролог, опасаться не стоит.

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По словам Володиной, этот год будет сложным из-за большого количества затмений (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU